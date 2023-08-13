"الخارجية الفلسطينية" ترحب بتعيين المملكة سفيراً لها في دولة فلسطين وقنصلاً عاماً بمدينة القدس

وأكدت أن ذلك يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية، بالقضية الفلسطينية، بوصفها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربياً وإسلامياً ودولياً، ويُعد امتداداً لمواقفها التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.