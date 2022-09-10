4 آلاف عامل ينفذون أعمال تطهير البيت العتيق لخدمة الزوار والمصلين

تكثف فرق التطهير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال تطهير البيت العتيق وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، "١٠" مرات يوميًّا، ويعمل على ذلك منظومة عمل يقوم بها "٤٠٠٠" عامل وعاملة، على مدار الساعة، تم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بأعمال الغسيل، كفرق عمل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات، وشرف المكان والزمان.