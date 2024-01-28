وزير الخارجية من القاهرة: نؤكد أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: إن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره المصري سامح شكري: نؤكد أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات.
وقال وزير الخارجية إن "مخالفة إسرائيل للقوانين الدولية راح ضحيتها 30 ألف فلسطيني في غزة، ونحتاج قرارًا دوليًا ذا "قيمة" و"إلزامية" لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة".
وكان قد وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى القاهرة، اليوم، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.