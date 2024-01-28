وزير الخارجية من القاهرة: نؤكد أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وكان قد وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى القاهرة، اليوم، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.