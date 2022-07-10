الحرب والتصدي والفصل الجديد.. "بايدن" يكتب "لماذا أنا ذاهب إلى السعودية؟"

كما عرج الرئيس الأمريكي حول التحديات والأزمات في العراق وإيران والمنطقة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط لا يزال مليئًا بالتحديات ومن بينها برنامج إيران النووي، والحرب في سوريا، وأزمات الأمن الغذائي، ووجود جماعات إرهابية في بعض الدول، والجمود السياسي في العراق وليبيا ولبنان، وملفات حقوق الإنسان، مضيفًا بقوله: "يجب أن نتصدى لكل هذه القضايا".