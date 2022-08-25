"الطيران المدني" تشيد بإطلاق 20 مسارًا جديدًا لتعزيز ربط المملكة بالعالم

وأوضحت الهيئة أن المسارات الجديدة من شأنها أن تُعزز ربط المملكة بالعالم وأن توجد تنافسية أكبر في قطاع الطيران السعودي، وسيمكّن توسّع شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية قطاع السياحة من الازدهار، مما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.