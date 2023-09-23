أول السنة الهجرية الشمسية.. "المسند": اليوم الوطني يزامن حلول الشمس ببرج الميزان

من ناحية أخرى، أوضح "المسند"؛ أن اليوم 1 الميزان 1402 هجري شمسي (هـ.ش)، مشيراً إلى أول يوم في السنة الهجرية الشمسية، ويوافق ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.