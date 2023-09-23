أول السنة الهجرية الشمسية.. "المسند": اليوم الوطني يزامن حلول الشمس ببرج الميزان

نوّه أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ بأن اليوم الوطني للسعودية الذي يحل في 23 سبتمبر من كل عام يتزامن مع حلول الشمس ببرج الميزان، وأول السنة الهجرية الشمسية.
وقال "المسند": هو أيضاً موعد وصول النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قباء خلال هجرته من مكة إلى المدينة، وفقاً للمباركفوري في كتابه "الرحيق المختوم".
من ناحية أخرى، أوضح "المسند"؛ أن اليوم 1 الميزان 1402 هجري شمسي (هـ.ش)، مشيراً إلى أول يوم في السنة الهجرية الشمسية، ويوافق ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.