رئيس مجلس إدارة ساسكو: يومُ التأسيس تاريخ خالد لنا ولأجيالنا القادمة نستذكر فيه تضحيات الرجال لبناء هذه الدولة المباركة

حيث قال إن هذا اليوم سيظل خالداً لنا ولأجيالنا القادمة نستذكر فيه تضحيات الرجال الشجعان الذين امتزجت دماؤهم برمال هذه الصحراء لتتحقق لنا المعجزات في بناء هذه الدولة المباركة والتي شاءت إرادة الله أن يسخر لها رجالاً مخلصين صدقوا ما عاهدوا الله عليه واستمروا في تضحياتهم لتوحيدها وبنائها ليكون لنا الشأن والمكانة العظيمة بين دول العالم بفضل من الله ثم بحكمة قادتها ووفاء شعبها ، لقد بذل قادتنا كل غال ونفيس منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا هذا ، ولم يتوانَ أيٌ منهم عن التضحية بماله ونفسه من أجل بناء هذا الكيان العظيم ، ودعم أركانه القائمة على الإيمان بالله وحده ومن ثم قدرة أبناء هذه الأرض على تحقيق المعجزات ، وبلادنا وهي تحيي ذكرى تأسيسها بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون، تسير بخطى ثابتة على نهج المؤسسين رحمهم الله لصناعة المستقبل الزاهر من أجل أبناء هذه الأرض المباركة واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى الخالدة نهنئ ولاة أمرنا وأنفسنا بما تحقق لنا نحن أبناء المملكة العربية السعودية ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء .. وكل يوم تأسيس وقيادتنا ووطننا ومواطنينا بكل خير.