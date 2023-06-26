المهندس فواز الشرعبي يمثل شمال للاستثمار في توقيع مذكرة مع GSCAN للاستثمار في مجال الماسحات الضوئية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شمال للاستثمارات المهندس فواز بن محمد الشرعبي: "أهم هدف للمشروع المشترك هو المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال نقل التقنية المبتكرة والقيام بإنتاج محلي متقدم تقنياً إلى المملكة بحلول عام 2027؛ لدعم نمو الصادرات من المنتجات عالية القيمة، وتمكين المملكة من تزويد الطلب المحلي بهذه التكنولوجيا المبتكرة؛ من أجل المضي قدماً نحو هذا الهدف لتعزيز المحتوى المحلي في داخل المملكة".