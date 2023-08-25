تجاوباً مع "سبق".."الكهرباء": سقوط موصلات وراء تأخر إصلاح عطل فيفاء

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها التام على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم أفضل الخدمات لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة.
وفي التفاصيل، أوضحت الشركة، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 24 أغسطس 2023م تحت عنوان: "وسط مناشدات الأهالي لإرجاعه.. انقطاع التيار الكهربائي في فيفاء"، أن الفرق الفنية في الشركة باشرت الانقطاع وعملت على إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين بشكل تدريجي.
وعن السبب في عدم إصلاح العطل في حينه، بينت شركة الكهرباء أن إعادة الخدمة قد تأخرت لعدد محدود من المشتركين نتيجة سقوط موصلات هوائية في منطقة جبلية وعرة.
وإذ تؤكد الشركة على مفاهيمها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، تهيب بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، مثمنة لصحيفة "سبق" الإلكترونية الدور الكبير الذي تضطلع به في خدمة الإعلام الوطني الهادف.