"مَلَكية مكة والمشاعر" تستكمل تحسين مشهد "المسيال" الحضري

استكملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمال تحسين المشهد الحضري في شارع المسيال المرتبط بساحات المسجد الحرام الجنوبية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروعها لتحسين المشهد الحضري بشارعي الهجرة وإبراهيم الخليل الذي تنفذه أمانة العاصمة المقدسة.
وأوضحت الهيئة الملكية أن أعمال التحسين شملت استبدال أرضيات شارع المسيال بأرضيات من الجرانيت الصناعي العاكس للحرارة، مع توفير مسارات مخصصة للمكفوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أنه تم تجهيز المنطقة للمصلين بمساحة تصل إلى 5.900 متر مربع أُحيطت بستة مكبرات صوت، وتميزت أعمال التحسين بتركيب أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف؛ مثل كاميرات المراقبة، واتصال الواي فاي ومنافذ شحن طاقة الهواتف وغيرها، إضافة إلى تركيب 40 وحدة من الإنارة الأرضية موزعة في نواحي المنطقة، وتم توفير 20 مقعداً في محيط شارع المسيال، وتوزيع عدد من الأحواض الزراعية في الشارع مع غرس 16 شجرة.
وأشارت الهيئة الملكية إلى أن أعمال مشروع تحسين المشهد الحضري بشارعي الهجرة وإبراهيم الخليل، ومنها أعمال شارع المسيال، تأتي كأحد المشاريع التي تشرف الهيئة الملكية على تنفيذها؛ بهدف تحسين جودة حياة سكان وزوار مكة المكرمة، وخلق فرص استثمارية وتجارية في قطاع البنية التحتية والمرافق والخدمات، مؤكدةً على الدور المهم الذي تقوم به أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ تلك المشاريع النوعية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
وتعود أهمية شارع المسيال لربطه حركة المشاة من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام عبر باب الملك عبدالعزيز، فيما تُشكّل أرجاؤه امتدادًا لصفوف المصلين من الساحة الجنوبية للمسجد.