"مَلَكية مكة والمشاعر" تستكمل تحسين مشهد "المسيال" الحضري

وأضافت أنه تم تجهيز المنطقة للمصلين بمساحة تصل إلى 5.900 متر مربع أُحيطت بستة مكبرات صوت، وتميزت أعمال التحسين بتركيب أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف؛ مثل كاميرات المراقبة، واتصال الواي فاي ومنافذ شحن طاقة الهواتف وغيرها، إضافة إلى تركيب 40 وحدة من الإنارة الأرضية موزعة في نواحي المنطقة، وتم توفير 20 مقعداً في محيط شارع المسيال، وتوزيع عدد من الأحواض الزراعية في الشارع مع غرس 16 شجرة.