موجز "سبق" الأسبوعي: تحويل "رئاسة الحرمين" لهيئة عامة.. و2.23 تريليون أصول "صندوق الاستثمارات".. و"النصر" بطلاً للعرب

وعلى الصعيد الخارجي، تلعب الدبلوماسية السعودية دورًا كبيرًا في القضايا الدولية، وأبرزها الأزمة الأوكرانية، بعد أن نجحت في حشد 42 دولة في مشاورات "جدة". وتأتي تلك المحادثات استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود الرامية لإحلال السلام العالمي بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. واختارت لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالإجماع العاصمة الرياض لتكون مقرًّا لمركز "الجيومكانية"، الذي يعد منصة مهمة لاستشراف المستقبل.