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موجز "سبق" الأسبوعي: تحويل "رئاسة الحرمين" لهيئة عامة.. و2.23 تريليون أصول "صندوق الاستثمارات".. و"النصر" بطلاً للعرب

السعودية تحشد 42 دولة لإنهاء الحرب بأوكرانيا.. والرياض مقر لمركز "الجيومكانية"
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحويل رئاسة الحرمين لهيئة عامة وجهاز مستقل يرتبط بالملك؛ وهو ما يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما.

وصدرت موافقة خادم الحرمين على إقامة مؤتمر إسلامي بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا، يمثلون 85 دولة، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتكريس منهج الوسطية والاعتدال.

وعلى الصعيد الخارجي، تلعب الدبلوماسية السعودية دورًا كبيرًا في القضايا الدولية، وأبرزها الأزمة الأوكرانية، بعد أن نجحت في حشد 42 دولة في مشاورات "جدة". وتأتي تلك المحادثات استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود الرامية لإحلال السلام العالمي بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. واختارت لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالإجماع العاصمة الرياض لتكون مقرًّا لمركز "الجيومكانية"، الذي يعد منصة مهمة لاستشراف المستقبل.

وتُوِّج فريق النصر بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لأول مرة في تاريخه على حساب شقيقه الهلال؛ وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبالأرقام، تشهد السعودية قفزات كبيرة على المستوى الاقتصادي؛ إذ أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن حجم الأصول المدارة بلغ 2.23 تريليون ريال، فيما بلغت استثمارات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية 120 مليار ريال، كما أسهم في توفير 181 ألف وظيفة جديدة في عام 2022.

وحققت شركة "أرامكو" صافي دخل 112.81 مليار ريال للربع الثاني من عام 2023.

ومن جانبه، أكد رئيس أرامكو أن النتائج القوية تعكس المرونة والقدرة على التكيف خلال تقلبات السوق.

كما تصدرت الشركات السعودية قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023، وبلغ عددها 33 شركة.

وفي الرياضة نجحت الأندية السعودية في جذب عدد كبير من كبار نجوم الكرة؛ فلم يتوقف الطموح السعودي عند حدود صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية؛ إذ أعلن نادي الأهلي خلال هذا الأسبوع تعاقده مع نجم برشلونة الإيفواري فرانك كيسي، وأعلن أبها ضم المدافع الأرجنتيني فابيان نيغويرا لموسمين إلى فريقه، ولا يزال هناك المزيد من العروض والصفقات المرتقبة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
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