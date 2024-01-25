"إديتيج" تتعاون مع جامعة جدة لتعزيز التميز البحثي

وتعليقاً على هذا الحدث المهم، قال الدكتور زكي سليمان، مدير مبيعات "إديتيج" في المملكة: "تتمتع جامعة جدة بمكانةٍ مرموقةٍ في المشهد الأكاديمي بوصفها واحدةً من أفضل الجامعات الحكومية في المملكة، ونفخر في "إديتيج" بشراكتنا مع الجامعة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلولٍ متطورةٍ في مجال دعم النشر، وهو أمرٌ سيساهم بدوره في تعزيز ثقافة التميز البحثي".