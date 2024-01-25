"إديتيج" تتعاون مع جامعة جدة لتعزيز التميز البحثي

أقامت شركة "إديتيج (Editage)"، وهي إحدى العلامات التجارية الرائدة التابعة لشركة "كاكتاس كوميونيكيشنز (Cactus Communications)"، شراكةً مع جامعة جدة، إحدى الجامعات العامة المرموقة الرائدة في المملكة العربية السعودية، ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزامَ "إديتيج" بدعم باحثي الجامعة في سعيهم لتحقيق التميز البحثي.
تحظى "إديتيج" بثقةٍ عالميةٍ كبيرةٍ في مجال تقديم خدمات دعم النشر الشاملة، بما في ذلك التحرير، والترجمة، وخدمات التواصل البحثي، وهي مستعدةٌ دوماً للارتقاء بجودة المخطوطات البحثية للجامعة وتحسين أسلوب عرضها. وتضمن هذه الشراكة للباحثين في الجامعة سهولة الوصول إلى أحدث الموارد التي تساعدهم على إحداث تأثيرٍ في مشهد البحث الأكاديمي العالمي.
وتعليقاً على هذا الحدث المهم، قال الدكتور زكي سليمان، مدير مبيعات "إديتيج" في المملكة: "تتمتع جامعة جدة بمكانةٍ مرموقةٍ في المشهد الأكاديمي بوصفها واحدةً من أفضل الجامعات الحكومية في المملكة، ونفخر في "إديتيج" بشراكتنا مع الجامعة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلولٍ متطورةٍ في مجال دعم النشر، وهو أمرٌ سيساهم بدوره في تعزيز ثقافة التميز البحثي".
وعقَّب الدكتور فيصل السبيعي، نائب عميد البحث والتطوير بجامعة جدة، على هذه الشراكة المهمة قائلاً: "يسرنا التعاون مع شركة "إديتيج" لتحسين جودة الأبحاث وجودة النشر وكذلك تمكين باحثينا ودعمهم، حيث تتماشى هذه الشراكة مع التزامنا بتقديم موارد قيِّمةٍ لباحثينا، بما يضمن تحقيق أعمالهم البحثية للاعتراف والتقدير العالمي".
تقدِّم إديتيج" مجموعةً واسعةً من الخدمات، من بينها خدمات دعم النشر، وخدمات المراجعة والتدقيق قبل النشر، وصناعة التأثير البحثي، وغيرها من الحلول الفريدة المتنوعة المصممة خصيصاً لتناسب الباحثين والمؤسسات والناشرين في كل أنحاء العالم.
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