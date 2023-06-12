"منشآت" تطلق برنامج المنشآت الابتكارية الواعدة بالتوسع الدولي

وتشارك في المعرض مجموعة من الشركات التقنية الناشئة، وهي شركة "ليندو" المنصة المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تهدف للربط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في السيولة المالية والمستثمرين، وكذلك شركة "رواء" وهي منصة متخصصة في أتمتة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخزون والمبيعات لمحلات التجزئة، إضافة إلى شركة "طرود"؛ وهي عبارة عن محرك توصية يخدم التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة بترشيح أفضل شركة شحن حسب معطيات مختلفة يتعامل معها النظام، كما تشارك "ينمو" وهي شركة متخصصة في توفير حلول تقنية لمقدمي خدمات ذوي الإعاقة تهدف لمساعدة الممارسين من معلمين وأخصائيين في مجال التربية الخاصة، وكذلك شركة "Lucidya" التقنية؛ والتي تقدم حلولًا في مجال رصد وإدارة تجربة العميل والرصد والتحليل الإعلامي.