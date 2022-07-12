"الحصيني" عن أجواء اليوم وفجر الغد: استمرار الحالة الممطرة مع سيول ورياح

تَوقع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة لليوم الثلاثاء 13 ذي الحجة وليلة الأربعاء، على أجزاء من جنوب منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من نجران وعسير والباحة وعمان والإمارات بأمطار من خفيفة إلى غزيرة وسيول مع رياح.
ولفت الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الحرارة حول إلى أقل من المعدل السنوي على السعودية ودول الخليج.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)؛ في حين يستمر توقع السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.