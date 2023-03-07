دعم للشركات الناشئة والرياديين.. مشاركة فاعلة لـ"الاستثمار" تواعد "بيبان 23"

تشارك وزارة الاستثمار تحت مظلة "استثمر في السعودية" في ملتقى بيبان 23، خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 مارس الجاري بمدينة الرياض؛ بهدف دعم الشركات الناشئة والمستثمرين، وتمكين الشركات ورواد الأعمال من استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة.