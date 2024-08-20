المملكة وأوروغواي تتحركان باتجاه تعزيز تعاونهما التجاري والتقني والاستثماري

وأوضح "العيادة" خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن الاجتماعات تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي، وتماشيًا مع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقّعة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات؛ مشيرًا إلى إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من هذا التعاون من خلال المتابعة والحوار والتواصل بين الجهات المعنية في البلدين.