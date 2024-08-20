المملكة وأوروغواي تتحركان باتجاه تعزيز تعاونهما التجاري والتقني والاستثماري

انطلقت أمس، اجتماعات أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأوروغوانية المشتركة في مدينة مونتيفيديو بالأوروغواي، ورأس وفدَ المملكة وكيلُ وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة؛ فيما رأس الجانب الأوروغواياني نائب وزير العلاقات الخارجية الدكتور نيكولاس ألبرتوني، وتستمر الاجتماعات لمدة يومين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.
وأوضح "العيادة" خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن الاجتماعات تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والأوروغواي، وتماشيًا مع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقّعة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات؛ مشيرًا إلى إمكانية تحقيق الفائدة المرجوة من هذا التعاون من خلال المتابعة والحوار والتواصل بين الجهات المعنية في البلدين.
وأفاد بأن اجتماعات اللجنة المشتركة، ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والتقني والاستثماري بين البلدين؛ مشددًا في الوقت ذاته على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذه الاجتماعات؛ لتذليل العقبات وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة والأوروغواي.
وشهد "العيادة" توقيع مذكرة تفاهم؛ لإنشاء مجلس أعمال مشترك، بين اتحاد الغرف السعودية، واتحاد المصدرين في الأوروغواي، دعمًا لتطوير التبادل التجاري بين البلدين في المجالات كافة.
ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي، مدير العلاقات لشؤون مجلس الأعمال باتحاد الغرف السعودية معاذ صالح السويلم، ومن الأوروغواي رئيس اتحاد المصدرين فاكوندو ماركيز.
وشهدت اجتماعات الدورة الأولى للجنة، إقرار برنامج عمل شامل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات؛ حيث تم تشكيل لجنتين فرعيتين لمناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية والرياضية، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل: البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.