"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ الدورة التأهيلية للدعاة والداعيات في 3 مناطق

وتقام بفرع الوزارة بمنطقة الرياض يومي الأحد والاثنين السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري، ويوم الثلاثاء في منطقة عسير، وفي يوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة لشرح عدد من الكتب والمتون العلمية.