"الشؤون الإسلامية" تواصل تنفيذ الدورة التأهيلية للدعاة والداعيات في 3 مناطق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بوكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد تنفيذها دورتها التأهيلية للدعاة والداعيات المتعاقدين، في جميع مناطق المملكة، يقدمها عدد من العلماء والدعاة ومتخصصون.
وتهدف الدورة إلى رفع مستوى أداء الدعاة والداعيات في العلوم الشرعية لعدد من المسارات (العلمية والمنهجية والفكرية)، والمهارات الدعوية، مع الاستفادة من التقنية الحديثة.
وتقام بفرع الوزارة بمنطقة الرياض يومي الأحد والاثنين السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري، ويوم الثلاثاء في منطقة عسير، وفي يوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة لشرح عدد من الكتب والمتون العلمية.
ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والدورات التأهيلية من قبل الوزارة؛ بهدف تخريج عدد من الدعاة والداعيات مؤصلين علميًا ودعويًا متقنين للعمل الميداني والأداء الدعوي.