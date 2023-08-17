القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.