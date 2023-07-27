القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان -رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".