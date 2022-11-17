بعد 27 يومًا من انطلاق فعالياته.. 3 ملايين زائر لموسم الرياض 2022

وتتزايد أعداد زوار موسم الرياض تبعًا لتزايد عدد مناطقه التي يتم افتتاحها تباعًا، وآخرها منطقة ذا جروفز التي افتتحت اليوم، وقبلها رياض سكاي، ورياض زوو، إضافةً إلى المناطق التي ينتظر افتتاحها خلال الأيام المقبلة، ومن أبرزها مناطق ليتل رياض، وقرية زمان، وفان فيستيفال، ومنطقة بوليفارد وورلد التي تضم ثقافات مجموعة من الدول القادمة من قارات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا.