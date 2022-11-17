وزارة الحج تتصدّر جائزة "التحوّل الرقمي" بـ3 مراكز متقدّمة

وسجّلت الوزارة حضورًا لافتًا بفوزها بالمركز الأول على مستوى مرحلة التكامل من بين 54 جهة حكومية مرشحة، نظير تقديمها تجارب مميّزة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن حلول رقميّة متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها وموثوقيتها، يأتي من بينها "منصة نسك" وما تقدّمة من خدمات متميزة لتسهيل تخطيط رحلة الحج والعمرة وزيارة المواقع الدينية والتاريخية في مدن ومناطق المملكة.