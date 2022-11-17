وزارة الحج تتصدّر جائزة "التحوّل الرقمي" بـ3 مراكز متقدّمة

حقّقت وزارة الحج والعمرة مراكز متقدّمة في جائزة "قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر 2022"، بتفوقها في ثلاث فئات متنوعة.
أُعلن عن تلك الفئات خلال "ملتقى الحكومة الرقميّة 2022" الذي تنظّمه هيئة الحكومة الرقمية، في مدينة الرياض، بعنوان "نحو أفق رقمي واعد"، بمشاركة 217 جهة حكومية.
وسجّلت الوزارة حضورًا لافتًا بفوزها بالمركز الأول على مستوى مرحلة التكامل من بين 54 جهة حكومية مرشحة، نظير تقديمها تجارب مميّزة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن حلول رقميّة متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها وموثوقيتها، يأتي من بينها "منصة نسك" وما تقدّمة من خدمات متميزة لتسهيل تخطيط رحلة الحج والعمرة وزيارة المواقع الدينية والتاريخية في مدن ومناطق المملكة.
وحصلت الوزارة على جائزة المركز الثالث على مستوى فئة الوزارات من بين 23 وزارة مرشحة؛ لما حققته من مستويات مرتفعة في الالتزام بين الجهات الحكومية الأخرى للأوامر والقرارات المُتعلقة بالتحول الرقمّي، وتحقيقها لمتطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي؛ وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وجاءت وزارة الحج والعمرة في المركز الثامن على مستوى جميع الجهات الحكومية من بين 217 جهة، محققةً نسبة 89.93%، من خلال مساهمتها في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وتطوير ممارسات الحكومة الرقميّة داخل إداراتها؛ مما ساعد في تحسين أداء وفاعلية الخدمات التي تقدمها الوزارة.
فيما جاء فوز وزارة الحج والعمرة بناء على ترشيحات لجنة اختيار الفائزين في جائزة "قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر 2022"، المتخصصة في مجال التحول الرقمي؛ لتحقيقها مجموعة من المعايير؛ إذ عملت اللجنة على دراسة وتدقيق معايير جودة أداء الوزارة في الحوكمة وأتمتة الإجراءات بالاعتماد على التقنيات الحديثة ومدى توافقها مع متطلبات الجائزة.
إضافة إلى دراسة استراتيجية الوزارة على مستوى التطور التقني لخدمة الحجاج والمعتمرين، بما يحقّق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
فيما أشادت اللجنة بالمستوى المتقدم والنجاحات التي حقّقتها وزارة الحج والعمرة لتوفير خدمات رقمية متطورة تثري تجربة الحجاج والمعتمرين الدينية والثقافية، وتسهّل أداء المناسك بطمأنينة ويسر.
يُذكر أن منظومة الحج والعمرة شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية، نقلةً نوعية في تطور الخدمات؛ لتسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مما أثمر عن مجموعة من الحلول والتسهيلات الإجرائية والخدمات الرقمية المتطوّرة بما يسهل أداء المناسك، وفقًا لرغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين ضمن إجراءات سهلة وميسّرة من خلال الهواتف الذكية عبر "منصة نسك".