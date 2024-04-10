شاهد فرحة الأطفال بعيد الفطر في جازان.. الابتسامة حاضرة على وجوه الجميع

وتبقى فرحةُ الأطفال فارقةً وحاضرة، وتكون أضعاف فرحة الكبار؛ لخلوّ قلوبهم من هموم الحياة ومشاغلها، وما أجمل لحظات العيد عندما ترسم على مُحيّا الأطفال الابتسامة التي تنمُّ عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم الصافية النقية.