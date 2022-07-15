تفضل "أوبك +".. مسؤول أمريكي: لا نتوقع تعزيز السعودية إنتاج النفط فورًا

وتمتلك السعودية إلى جانب الإمارات الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة "أوبك+"، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين أبرزهم روسيا، لكن المملكة أكدت مرارًا أنها لن تتصرف من جانب واحد.