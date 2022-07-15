تفضل "أوبك +".. مسؤول أمريكي: لا نتوقع تعزيز السعودية إنتاج النفط فورًا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن واشنطن لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط فورًا، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تترقب ما ستقرره مجموعة "أوبك+" في اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس.
وتمتلك السعودية إلى جانب الإمارات الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة "أوبك+"، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين أبرزهم روسيا، لكن المملكة أكدت مرارًا أنها لن تتصرف من جانب واحد.
وكتب بن كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مذكرة تحليل حديثة "تفضل المملكة العربية السعودية إدارة السوق من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول والمتحالفين معها (أوبك +)، وليس من خلال تحركات أحادية".
وأضاف: "وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان يؤكد باستمرار أهمية تماسك أوبك+، وهذا يشمل دورًا محوريًا لروسيا".