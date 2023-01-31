أمر ملكي بترقية 148 عضوًا بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم -أيدهما الله- على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.