"النيابة العامة" تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

ونوه المعجب في الحفل الذي حضره عدد من وكلاء النيابة العامة المساعدين وأعضاء مجلس النيابة العامة ورؤساء ومدراء ومنسوبي المقر الرئيس بالجهود العظيمة التي بذلتها الدولة - أيدها الله - في شهر رمضان الماضي من خلال تسخير كافة الإمكانيات لقاصدي الحرمين الشريفين والدعم السخي اللا محدود في أوجه الخير المتعددة التي تمت في الشهر الفضيل.