محطات أوتوماتيكية وثابتة ورادار متنقل.. "الأرصاد" يؤكد جاهزيته لاستقبال الحجيج بمشعر منى

وأوضح متحدث المركز أن الأرصاد سيوفر أفضل التقنيات التشغيلية بالمشاعر المقدسة بما يحقق أقصى درجات الدقة في البيانات الصادرة عنه، حيث عمل على زيادة عدد المحطات الأوتوماتيكية بالمشاعر والمنطقة المركزية للحرمين الشريفين والمناطق المؤدية لها لتصل إلى 33 محطة أوتوماتيكية وثابتة، إضافة إلى المحطات المأهولة بمنى وعرفة، والتي تعمل على مدار الساعة.