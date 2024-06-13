محطات أوتوماتيكية وثابتة ورادار متنقل.. "الأرصاد" يؤكد جاهزيته لاستقبال الحجيج بمشعر منى

أكد المركز الوطني للأرصاد جاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى، والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية لتقديم بيانات الطقس والمناخ.
وأوضح متحدث المركز أن الأرصاد سيوفر أفضل التقنيات التشغيلية بالمشاعر المقدسة بما يحقق أقصى درجات الدقة في البيانات الصادرة عنه، حيث عمل على زيادة عدد المحطات الأوتوماتيكية بالمشاعر والمنطقة المركزية للحرمين الشريفين والمناطق المؤدية لها لتصل إلى 33 محطة أوتوماتيكية وثابتة، إضافة إلى المحطات المأهولة بمنى وعرفة، والتي تعمل على مدار الساعة.
وأضاف أن المركز سيّر رادارًا متنقلًا لمراقبة سماء المشاعر والحرم، ومحطات متنقلة لرصد طبقات الجو العليا وصور أقمار صناعية مباشرة لرصد الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر، إضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مجهزة بكل التقنيات الأرصادية ووسائل الاتصال عالية الجودة مرتبطة مع القطاعات المعنية العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.