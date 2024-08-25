"التدريب التقني" يمنح 52 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في يوليو الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي؛ أن قطاع التدريب الأهلي يحظى باهتمامٍ بالغٍ من قِبل المؤسسة؛ ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي، من خلال متابعة فرقها الإشرافية الاشتراطات والمعايير المحدّدة لضمان جودة الخدمات المقدَّمة في المنشآت التدريبية، حيث بلغ عدد الزيارات الإشرافية (20) زيارة الشهر الماضي، كما رصدت المؤسسة (41) مخالفة في المعاهد والمراكز التدريبية؛ تمّ التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.