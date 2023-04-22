"استشاري": العالم محتاج لـ"معاهدة أوبئة".. والجوائح متوقع حدوثها مجدداً

وأشار الدكتور عسيري إلى أنه إن حدث وباء عالمي آخر - بعد كورونا - بمستوى جائحة؛ وهذا سيحدث غالباً -بحسب تقديره- فإن العالم يحتاج إلى مستوى مختلف من الأدوات القانونية، مثل معاهدة الاوبئة، للتعامل مع الجوائح المستقبلية وتفادي العوائق والإخفاقات التي واجهها العالم في جائحة كوفيد.