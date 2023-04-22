"استشاري": العالم محتاج لـ"معاهدة أوبئة".. والجوائح متوقع حدوثها مجدداً

أكد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله مفرح عسيري، أن الصلاحية القانونية للوائح الصحية الدولية "بصيغتها المعدلة" مصممة للتوقي والاستعداد لأحداث الصحة العامة التي قد تتحول إلى أوبئة وتصل لمستوى جائحة والتي ستحدث غالباً.
وأشار الدكتور عسيري إلى أنه إن حدث وباء عالمي آخر - بعد كورونا - بمستوى جائحة؛ وهذا سيحدث غالباً -بحسب تقديره- فإن العالم يحتاج إلى مستوى مختلف من الأدوات القانونية، مثل معاهدة الاوبئة، للتعامل مع الجوائح المستقبلية وتفادي العوائق والإخفاقات التي واجهها العالم في جائحة كوفيد.