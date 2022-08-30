رئاسة الحرمين الشريفين تنفّذ مبادرة "ضيافة معتمر"

وأكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التطوعية والإنسانية لضيوف الرحمن؛ بما ينعكس على راحتهم أثناء أداء نُسكهم، مؤكداً ضرورة تكامل البرامج والمبادرات والخدمات التطوعية والإنسانية وتعميق أثرها عبر الاستفادة المثلى من الشراكات الإستراتيجية والعمل التطوعي.