تحمل العديد من المفاجآت.. أمانة العاصمة المقدسة تستعدّ بفعاليات للاحتفال باليوم الوطني 93

وأضاف أن الفعاليات التي ستقام يوم الخميس تتضمن بطولة اليوم الوطني لتنس الطاولة، ومباراة كرة القدم الاستعراضية على ملعب السلطان بالحمراء، وعددًا من العروض في الحدائق العامة، فيما ستقام في يوم الجمعة بطولة الكرة الشاطئية، وبطولة البادل الاستعراضية في نادي فاند فاي، وعدد من الفعاليات الأخرى، وفي يوم السبت ستقام الفعاليات في حديقة الأراك، وحديقة بحرة، وستكون هناك عروض للأطفال بواسطة فرق استعراضية، وعروض للفنون الشعبية، وفقرات للرسم، وتوزيع للهدايا والعديد من الفقرات الشائقة للأطفال والكبار، مبينًا أن كل العروض والفعاليات تم إعدادها بعناية لتكون ملائمة لجميع الأعمار وتحمل في طياتها رسائل تعمل على تعزيز الانتماء للوطن.