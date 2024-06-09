"المطرفي": حوكمة خطة موسم الحج تهدف إلى تحقيق التميز والجودة

عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مسارات الحوكمة وتقييم الأثر؛ للوصول إلى أعلى معايير الأداء ومؤشرات القياس والتميز التشغيلي ورفع جودة الخدمات الدينية لخطة الرئاسة في موسم حج 1445هـ.
وأيضًا مدى تحقيقها لرضا الحجاج لإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية؛ لتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص؛ لإيجاد الحلول المناسبة لها؛ وفق التقارير المرفوعة من الإدارات الدينية؛ منذ بداية الموسم حتى الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة.
وقال المشرف على الشؤون القانونية والحوكمة في رئاسة الشؤون الدينية منصور بن عبدالله المطرفي: إن حوكمة خطة موسم حج 1445هـ؛ تهدف إلى تحقيق التميز والجودة؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وهدى، في بيئة وسطية دينية مثرية، وحوكمة وعمل مؤسسي؛ لتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات؛ بما ينعكس على جودة الخدمات الدينية، وأداء العاملين بالمنظومة.
وأضاف: أن الاستراتيجية المستقبلية للرئاسة، وضعت مستهدفات ومؤشرات؛ لحوكمة عمل المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين، وضمان تنفيذ مرتكزاتها، المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع العناية بالبيئة التعبدية، والأجواء الإيمانية، وتفعيل رسالة الأئمة والمؤذنين، والعلماء، والمدرسين، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والمتون العلمية.
وتمحورت خطة موسم حج 1445هـ؛ في نقاط: استثمار شرف شعيرة الحج، وتأكيد فضلها ومكانتها من الإسلام، وإثراء تجربة الحجاج دينيًا، ومحورية الضيف وتحقيق رضاه، من خلال البرامج النوعية المتعددة، والجودة والتميز، وتعميق الدور التكاملي والتناغمي والتنسيق مع شركاء النجاح؛ لإعزاز رسالة الحرمين الوسطية محليًا وعالميًا.