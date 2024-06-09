"المطرفي": حوكمة خطة موسم الحج تهدف إلى تحقيق التميز والجودة

‏وأضاف: أن الاستراتيجية المستقبلية للرئاسة، وضعت مستهدفات ومؤشرات؛ لحوكمة عمل المنظومة الدينية في الحرمين الشريفين، وضمان تنفيذ مرتكزاتها، المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع العناية بالبيئة التعبدية، والأجواء الإيمانية، وتفعيل رسالة الأئمة والمؤذنين، والعلماء، والمدرسين، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والمتون العلمية.