"إغاثي الملك" يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في بورتسودان

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، إيمانًا بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.