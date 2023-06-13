"إغاثي الملك" يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في بورتسودان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الفترة 1 - 7 يونيو 2023م بالكشف على 2.433 حالة، إلى جانب توزيع 1.257 نظارة طبية، فضلاً عن صرف 2.246 وصفة طبية، وإجراء 412 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، إيمانًا بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.