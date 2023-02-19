"تعليم الطائف" تحصد المركز الأول خليجيًا عن مسرحية "مظلة"

وأشار الدكتور "الشريف" إلى أن هذا المنجز يضاف للمنجزات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في مختلف المنافسات، مشيدًا بحرصها على مشاركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات في مختلف المسابقات الإقليمية والدولية؛ لرفع راية الوطن عاليًا بين مختلف الدول.