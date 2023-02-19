"تعليم الطائف" تحصد المركز الأول خليجيًا عن مسرحية "مظلة"

حقق خمسة طلاب من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، المركز الأول كأفضل أداء جماعي مسرحي في مهرجان الفنون الخليجية بدولة الكويت، والذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج.
كما حقق الطالب خالد الحصيني من تعليم الطائف، المركز الأول كأفضل أداء ممثل، وذلك خلال مشاركتهم بمسرحية "مظلة".
وكان قد استقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين"، الطلاب الفائزين في مبنى الإدارة بحي الفيصلية.
وقدّم "الشريف" للطلاب التهنئة على هذا الإنجاز، والذي يأتي ثمرة للدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة - يحفظها الله - لقطاع التعليم ولتحقيق الرؤية الطموحة 2030.
ونوه إلى الاهتمام الكبير من وزير التعليم وتسخير كل الإمكانات؛ لتقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في تحقيق منافسة نوعية من الطلبة في مختلف المسابقات والمشاركات.
وأشار الدكتور "الشريف" إلى أن هذا المنجز يضاف للمنجزات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في مختلف المنافسات، مشيدًا بحرصها على مشاركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات في مختلف المسابقات الإقليمية والدولية؛ لرفع راية الوطن عاليًا بين مختلف الدول.
كما أشاد في الوقت ذاته بالجهود المميزة من إدارة النشاط الطلابي "قسم النشاط الثقافي" في الإعداد والتهيئة للطلاب المشاركين لتمثيل المملكة في هذا المحفل الخليجي.
يذكر أن مسرحية "مظلة" الفائزة بالمركز الأول من تأليف إبراهيم الحارثي، وإخراج مساعد الزهراني، وبطولة: خالد الحصيني، ومحمد الحارثي، وياسر الثبيتي، وعبدالرحمن القرشي، وعادل الشهيب.