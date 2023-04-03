"الأرصاد": استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض ونجران ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً الى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.