مجموعة stc توقع اتفاقية مع شركائها لإطلاق تقنية شبكة الـ 5.5G المطورة

وقعت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في المملكة والمنطقة اتفاقية استراتيجية مع شركائها حول تقنية 5.5G المطورة، والتي توفر أحدث التقنيات لمساعدة stc في بناء شبكات الجيل الخامس الرائدة وتقديم تجربة مميزة لعملائها وترسيخ أسس متينة للتحول الرقمي.
وتؤكد مجموعة stc المُمكِّن الرقمي الرائد في المنطقة على بناء شبكة تقنية عالمية رفيعة المستوى لتقديم تجربة مبتكرة ومميزة لعملائها وإنشاء منصة رقمية للخدمات التقنية المبتكرة. الجدير بالذكر أن مجموعة stc لديها موارد غنية في النطاقات المتوسطة لتقنية 5G والتي بدورها تسهل الابتكار والتمكين وتوفير تجارب ريادية تقنية للعملاء وأيضا تطوير تقنيات الشبكة المتقدمة للمستوى.
ستمكن تقنية النطاق الترددي الواسع النطاق المقدم من شركاء المجموعة من إنشاء مشغل افتراضي ضخم لتجربة 10 جيجابيت في الثانية بالإضافة الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة. ويمكن لتقنية ELAA الفريد من نوعها ( وهي مجموعة من التقنيات الهوائية الواسعة والضخمة MIMO ) أن تحقق أداء عالي المستوى في جعل تجربة المستخدم اكثر تميزاً. وبالتالي أصبحت شبكة الجيل الخامس المتقدم أساساً لتقديم الخدمات التقنية في مجال قطاع الاعمال، مثل شبكة 5G المستقلة (5G Standalone) ، وتجزئة الشبكة وغيرها.
الجدير بالذكر أن stc هي شركة رقمية رائدة تركز على الابتكار والتوسع في مجالات رقمية أبعد، وهي الممكن الرقمي لرؤية المملكة 2030. وعبر بنيتها التحتية الضخمة تقدم stc مختلف الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد في مجالات متعدّدة تشمل الاتصالات، وتقنية المعلومات، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات الرقمية المتطورة، وهي بذلك تقود التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. كما تركز stc على تنفيذ المبادرات وانتهاز الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الافراد.