مجموعة stc توقع اتفاقية مع شركائها لإطلاق تقنية شبكة الـ 5.5G المطورة

الجدير بالذكر أن stc هي شركة رقمية رائدة تركز على الابتكار والتوسع في مجالات رقمية أبعد، وهي الممكن الرقمي لرؤية المملكة 2030. وعبر بنيتها التحتية الضخمة تقدم stc مختلف الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد في مجالات متعدّدة تشمل الاتصالات، وتقنية المعلومات، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات الرقمية المتطورة، وهي بذلك تقود التحول الرقمي محلياً وإقليمياً. كما تركز stc على تنفيذ المبادرات وانتهاز الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الافراد.