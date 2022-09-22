انطلاق مهرجانات اليوم الوطني الـ92 في مختلف مناطق المملكة

وتقدم فِرَق الفنون الشعبية عروضًا فلكلورية من التراث الشعبي السعودي، تُعبر عن الموروث الثقافي لكل منطقة لإثراء تجربة الزوار؛ حيث تعبّر الرياض عن نفسها بتقديم "العرضة السعودية" و"سامري"، والمنطقة الشرقية "خبيتي"، و"البيشانة" في المدينة المنورة، وكذلك مشاركة "القزوعي" و"الخطوة الجنوبية" في عسير، و"المزمار" بمكة المكرمة، إضافة إلى العروض المعبرة عن غرب المملكة، مثل "الدحة" في تبوك، و"البدواني" في جدة، و"ينبعاوي" في ينبع.