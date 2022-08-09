"النيابة العامة": قطاع النقل بالخطوط الحديدية يحظى بضمانات جزائية عالية وحماية رفيعة

وقالت عبر حسابها على تويتر: "إن المرافق هي مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة، وتشمل أي محطة أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود، أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف قطارات وعربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات".