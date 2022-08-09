"النيابة العامة": قطاع النقل بالخطوط الحديدية يحظى بضمانات جزائية عالية وحماية رفيعة

قالت النيابة العامة إن قطاع النقل بالخطوط الحديدية يحظى بضمانات جزائية عالية وحماية جنائية رفيعة.
وقالت عبر حسابها على تويتر: "إن المرافق هي مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة، وتشمل أي محطة أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود، أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف قطارات وعربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات".
وتابعت: "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500.000 ألف ريال، مع نشر منطوق الحكم المقضي به، بعد اكتسابه الصفة القطعية، كل من سرق أيًا من مرافق أو تجهيزات الخط الحديدي أو تعمد اتلاف أي من ذلك".