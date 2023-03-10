"التعليم" تحتفي بيوم العَلَم السعودي غدًا السبت

وتنظم وزارة التعليم عددًا من الفعاليات للاحتفال بيوم العَلَم في قطاعاتها كافة؛ إذ يرفع وزير التعليم غدًا السبت العَلَم الوطني أمام ديوان الوزارة، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد المقبل، منها تجديد العَلَم، والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير، وعمل مسيرة طلابية كشفية تحت عنوان "العلم الوطني"؛ لتعزيز مكانة العَلَم في نفوس الطلبة، وروح الولاء والانتماء، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية (مقالة، قصيدة، لوحة جدارية وعبارات وطنية) تؤكد الاعتزاز والشموخ والانتماء.