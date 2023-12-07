"رئاسة الشؤون الدينية" تطلق أكبر مبادرة لتعضيد مكانة البيت العتيق بحضور القيادات الدينية

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال تدشينه مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، بحضور القيادات الدينية، إن هذه المبادرة هي الأكبر من نوعها؛ كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية؛ لتعظيم البيت الحرام، وترسيخه في نفوس القاصدين والزائرين، والمسلمين أجمع، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وإثراء تجربتهم دينيًا.