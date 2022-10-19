بمشاركة رفيعة المستوى.. اللجنة السعودية-الإسبانية تعقد دورتها الثالثة بمدريد

ويرأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة من الجانب السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبمشاركة ممثلين من ووزارة الطاقة، ووزارة الرياضة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.