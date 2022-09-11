"الرياض وجدة وحائل والمدينة والمزاحمية".. "إنفاذ" يستعرض 144 عقاراً في 7 مزادات

وتعرض المزادات أكثر من 144 عقاراً يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني، وتبدأ بمزاد واحات المزاحمية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في محافظة المزاحمية، ومزاد سمو الإلكتروني الذي يعرض 29 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد روائع الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد أراضي الخير الحضوري الذي يعرض 33 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 44 عقارًا في مدينة جدة، ومزاد أجا الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة حائل، وأخيرًا مزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في المدينة المنورة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: https://infath.sa/auctions