41 و15 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 41 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 41 مئوية، والمدينة المنوّرة وبريدة ووادي الدواسر وشرورة 39 درجة، والرياض وجازان والقنفذة والعلا والأحساء وحفر الباطن والخرج والمجمعة 38 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها الباحة 16 درجة، وطريف 18، وكل من حائل وعرعر والصمان والطائف ورفحاء والقريات 19 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة وينبع والوجه أعلى رطوبة بنسبة 90%.