41 و15 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 41 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 15 مئوية.