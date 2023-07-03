"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.