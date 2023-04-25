مجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا عدد من الدول من السودان

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالدور الدبلوماسي واللوجستي الكبير الذي قدّمته المملكة العربية السعودية في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عددٍ من الدول الخليجية والشقيقة والصديقة، وعددٍ من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين.
وقدّم الأمين العام الشكر للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ورعاهما-، على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعملية إجلاء الرعايا، التي تمّت بكل يسرٍ وسهولة، حتى وصولهم بسلامٍ وأمانٍ لمدينة جدة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم تمهيداً لمغادرتهم إلى أوطانهم.
كما ثمّن، الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حل الأزمة السودانية، والتواصل مع كافة الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل شامل وسلمي ضمن سياق الاتفاق السياسي الإطاري، مجدداً معاليه الدعوة لطرفي النزاع بوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.