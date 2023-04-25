مجلس التعاون يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا عدد من الدول من السودان

وقدّم الأمين العام الشكر للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ورعاهما-، على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعملية إجلاء الرعايا، التي تمّت بكل يسرٍ وسهولة، حتى وصولهم بسلامٍ وأمانٍ لمدينة جدة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم تمهيداً لمغادرتهم إلى أوطانهم.