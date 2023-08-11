فيديو يعود بالزمن 70 عاماً.. شباب "العسَّة" يبهرون زوار "الحي يحييك" بحائل

فيديو يعود بالزمن 70 عاماً.. شباب "العسَّة" يبهرون زوار "الحي يحييك" بحائل
جسد 10 شباب من حائل الدور الميداني "العسَّة"، في مهرجان "الحي يحييك"، في سوق برزان الذي تنظمه أمانة منطقة حائل من 6-15 أغسطس الحالي 2023.
وأكد نياف هتاش الهمزاني، أحد المشاركين في "العسَّة"، أن دورهم تمثل في تمثيل دور رجال "العسَّة" الذين يحافظون على الممتلكات العامة والخاصة ليلاً في حقبة زمنية تجاوزت 70 عاماً في المملكة، مشيراً إلى أنهم يقومون بتعريف زوار المهرجان بدور رجال "العسَّة" من خلال لبسهم الأخضر الخاص وحملهم للبنادق والإضاءة والصافرة.
وأضاف: رجال "العسَّة"، يعرف عنهم الهيبة والصلابة والقوة الجسمانية.
ويهتف شباب "العسَّة"، في المهرجان بعبارات "أشواق لا تزعلون أشواق..من يزعل أشواق يزعلني.. بيني وبينه يصير فراق..لا أكلمه ولا يكلمني"، الأمر الذي أعطى الزوار حماسًا للتفاعل معهم.
وذكر عبدالله سعود الشمري، من كبار السن الزائر للمهرجان، أن المجتمع كان يثق برجال "العسَّة" لدورهم في حفظ الأمن خلال فترة نوم القرية أو الحي، متذكراً حقبة زمينة في بداية عمره رجال "العسَّة" وهم يجوبون القرية، ويهرعون لإغاثة المستنجد، مضيفاً أن دورهم لا يقتصر على حفظ الأمن؛ إذ يقومون بأعمال إنسانية أخرى تمثل بعضها بنقل مرضى للمداوي في الليل.
ولاقى تمثيل دور "العسَّة" تفاعلاً كبيراً مع زوار المهرجان الذين حرصوا على التصوير معهم أو المشاركة معهم في أناشيدهم لاسيما بين أوساط صغار السن.
ودشنت الأمانة هشتاق #مهرجان_سوق_برزان على "أكس" لمتابعة تغطيات وأخبار وإعلانات المهرجان.