فيديو يعود بالزمن 70 عاماً.. شباب "العسَّة" يبهرون زوار "الحي يحييك" بحائل

وذكر عبدالله سعود الشمري، من كبار السن الزائر للمهرجان، أن المجتمع كان يثق برجال "العسَّة" لدورهم في حفظ الأمن خلال فترة نوم القرية أو الحي، متذكراً حقبة زمينة في بداية عمره رجال "العسَّة" وهم يجوبون القرية، ويهرعون لإغاثة المستنجد، مضيفاً أن دورهم لا يقتصر على حفظ الأمن؛ إذ يقومون بأعمال إنسانية أخرى تمثل بعضها بنقل مرضى للمداوي في الليل.