دارة الملك عبدالعزيز تدشن إصدارين حول تجارة البن قبل عصر المزارع الاستعمارية

وجاء الإصداران، اللذان تولى تحريرهما ميشيل توتشر، على شكل قسمين بعنوان واحد وهو "تجارة البن قبل عصر المزارع الاستعمارية: المناطق، الشبكات، المجتمعات، من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي"، حيث خصص لكل قسم كتاب مستقل. اشتمل القسم الأول على بحوث الندوة المذكورة المترجمة من اللغة الإنجليزية، فيما اشتمل القسم الثاني على البحوث المترجمة من اللغة الفرنسية من الندوة نفسها، حيث ترجم القسم الأول وعلق عليه الدكتور محمد بن عبدالله الفريح، في حين ترجم الدكتور محمد أمين القسم الثاني من اللغة الفرنسية، وعلق عليه الدكتور محمد بن عبدالله الفريح.