دارة الملك عبدالعزيز تدشن إصدارين حول تجارة البن قبل عصر المزارع الاستعمارية

رفدت دارة الملك عبدالعزيز المكتبة التاريخية العربية بإصدارين جديدين سلطا الضوء على تاريخ تجارة القهوة (البن) قبل عصر الاستعمار، وهما ترجمة لمجموعة من الأبحاث المتخصصة التي قدمها باحثون من مختلف الجنسيات في ندوة علمية نظمها المركز الفرنسي للبحوث الزراعية والتنمية الدولية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية عام 1997م.
وجاء الإصداران، اللذان تولى تحريرهما ميشيل توتشر، على شكل قسمين بعنوان واحد وهو "تجارة البن قبل عصر المزارع الاستعمارية: المناطق، الشبكات، المجتمعات، من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي"، حيث خصص لكل قسم كتاب مستقل. اشتمل القسم الأول على بحوث الندوة المذكورة المترجمة من اللغة الإنجليزية، فيما اشتمل القسم الثاني على البحوث المترجمة من اللغة الفرنسية من الندوة نفسها، حيث ترجم القسم الأول وعلق عليه الدكتور محمد بن عبدالله الفريح، في حين ترجم الدكتور محمد أمين القسم الثاني من اللغة الفرنسية، وعلق عليه الدكتور محمد بن عبدالله الفريح.
واستندت أبحاث الندوة إلى مصادر وأدلة متنوعة، ومن ذلك الوثائق التاريخية والمخطوطات والسجلات القضائية والآثار المادية، وهو ما منح الدراسات موثوقية عالية.
وتميزت الأبحاث بالتحليل التاريخي العميق لتطور تجارة القهوة في مناطق مختلفة من العالم، مع الربط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤثرة, حيث غطت تلك الأبحاث مناطق جغرافية متعددة، تشمل: إثيوبيا، واليمن، ومصر، وسوريا، وإنجلترا، والهند، وآسيا، فأعطت صورة شاملة لتاريخ انتشار تجارة القهوة.
و تناول محتوى الإصدارين التوأمين تاريخ تجارة القهوة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلاديين، أي قبل عصر المزارع الاستعمارية، حيث غطت عدة أبواب تتناول مناطق مختلفة، منها: استهلاك القهوة وتحويلها إلى سلعة تجارية في إثيوبيا، وتطور فناجين القهوة الأولى في اليمن، وتجارة القهوة في ميناء الطور بجنوب سيناء، وتجارة القهوة في القاهرة إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين.