"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 574 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 160 حالة، و106 حالات في جدة، و45 حالة في الدمام، و37 حالة في مكة المكرمة، و22 في المدينة المنورة، و17 في الهفوف، و15 في أبها، و12 في الطائف.