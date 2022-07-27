"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 574 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 808742 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 574 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 793419 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 9243 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 143 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 86 حالة إصابة جديدة، وجدة 53 حالة، والدمام 24 حالة، ومكة المكرمة 14 حالة إصابة جديدة، و12 في المدينة المنورة، و10 في الباحة.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 160 حالة، و106 حالات في جدة، و45 حالة في الدمام، و37 حالة في مكة المكرمة، و22 في المدينة المنورة، و17 في الهفوف، و15 في أبها، و12 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12361 فحصًا جديدًا.