هكذا نجحت "هيئة الطرق" في إنجاز "صيانة عقبة شعار" خلال 120 يومًا

وعملت الهيئة على صيانة 34 كم؛ منها 14 كم في العقبة، و20 كم في الطريق المفرد، كما تم العمل على إعادة تركيب فواصل الجسور بطول 220 مترًا، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية، ومعالجة وإصلاح ودهان 11 نفقًا، وتركيب فواصل التمدد بطول 7000 متر داخل الأنفاق، وتركيب أنظمة إضاءات حديثة؛ لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، وتركيب 800 لوحة تحذيرية وإرشادية، ولرفع مستوى السلامة تم تركيب عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية "عيون القطط" بطول 34 كم.