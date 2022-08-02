26296 حالة إسعافية باشرها إسعاف الهلال الأحمر بمكة خلال يوليو

كما قدمت الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 28 دورة ومحاضرة خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 843 شخصًا، كما نظمت مبادرتين حكوميتين و 6 مبادرة مع القطاع الخاص، وذلك تأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة.