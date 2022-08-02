26296 حالة إسعافية باشرها إسعاف الهلال الأحمر بمكة خلال يوليو

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 26296 حالة إسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م.
وشملت الحالات الأكثر مباشرة (مريض عادي)، وبلغ عددها 9557 حالة، ثم (تصادم مروري) وبلغ عددها 2526 حالة، وسجلت (مشاكل التنفس) 2025 حالة.
ونفذت الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 22 مبادرة مجتمعية شارك فيها أكثر من 586 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 30886 ساعة، وتنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، واستفاد من هذه المبادرات 523 شخصًا.
كما قدمت الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 28 دورة ومحاضرة خلال شهر يوليو استفاد منها أكثر من 843 شخصًا، كما نظمت مبادرتين حكوميتين و 6 مبادرة مع القطاع الخاص، وذلك تأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة.
وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت مبلغ 900 ريال قيمة مخالفة ملاحقة سيارات الإسعاف، حيث تشكل الثواني بل أجزاء الثانية فارقًا مهمًا في عمل الفرق الإسعافية وتقديم الخدمة الإسعافية والتي قد تساهم في إنقاذ روح أو تقليل ضرر الإصابة نتيجة الحادث الذي تعرض له المصاب.
وأصبح مؤشر الاستجابة لدى الفرق الإسعافية من مؤشرات القياس المهمة في جودة الأداء.
وأكدت الهيئة على ضرورة تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول إضافة لعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة، حيث يعد ذلك من العوامل التي تساعد على وصول الفرق الإسعافية لزمن استجابة أقل .