أمانة العاصمة المقدسة تتعامل مع عشرات البلاغات بعد هطول الأمطار

وقد بلغ عدد البلاغات خلال أمس الأحد (73) بلاغاً في جميع نواحي مكة المكرمة، وتصدرت منطقة الشرائع النسبة الأعلى في عدد البلاغات، حيث وصلت (30) بلاغاً، وتنوعت بين بلاغات تجمعات مياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها، وقد وجهت الأمانة الفرق الميدانية مباشرة الى مواقع البلاغات، ويواصل مركز عمليات الامانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (940) تحسبًا لأي طارئ.