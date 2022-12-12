أمانة العاصمة المقدسة تتعامل مع عشرات البلاغات بعد هطول الأمطار

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت مساء أمس على منطقة الشرائع وعدد من الأحياء السكنية بمواقع متفرقة بمكة المكرمة.
وقامت الأمانة بتوزيع ونشر الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات بكافة الأحياء، لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أكبر قدر من الأضرار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتم ولله الحمد العمل على إزالة الأضرار في زمن قياسي بعد هطول الأمطار مباشرة، والعمل على فتح الطرق والشوارع وشفط المياه المتجمعة.
وكانت الأمانة قد رفعت استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، حيث خصصت (11800) عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـ(518) من الآليات والمعدات لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات.
وقد بلغ عدد البلاغات خلال أمس الأحد (73) بلاغاً في جميع نواحي مكة المكرمة، وتصدرت منطقة الشرائع النسبة الأعلى في عدد البلاغات، حيث وصلت (30) بلاغاً، وتنوعت بين بلاغات تجمعات مياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها، وقد وجهت الأمانة الفرق الميدانية مباشرة الى مواقع البلاغات، ويواصل مركز عمليات الامانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (940) تحسبًا لأي طارئ.